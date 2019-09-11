Заводской брак стал причиной гибели российских лётчиков

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Раскрыта причина катастрофы Су-25УБ над Буденовском.

Одной из главных причин трагедии учебно-боевого Су-25 в Ставропольском крае 3 сентября рассматривается заводской брак на крыле. Ранее считалось, что самолёт упал из-за ошибки пилотов.

По основной версии самолет потерпел крушение во время неудачной попытки лётчиками выполнить «мёртвую петлю». Им не удалось выровнять машину. Самолёт вошёл в штопор и ударилась об землю создав воронку глубиной около 3 метров. Пилоты капитан Артём Лычев и майор Юрий Борцов погибли.

Остаётся невыясненная причина, почему лётчики не катапультировались. Возможно, что система жизнеспасения тоже была неисправна.

На данный момент происходит генетическая экспертиза останков лётчиков. Прощание с пилотами пройдет в пятницу в части 368 штурмового полка. Известно, что одного из членов экипажа похоронят в Белоруссии.

В этот же день Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал состояние учебной авиации.

«Исправность учебной авиации мы рассмотрим на отдельном совещании, к которому я прошу готовиться…Имея систему такого контроля, такие возможности, как вообще можно было допустить снижение доли исправных самолетов учебной авиации?», - заявил Шойгу на закрытом совещании.