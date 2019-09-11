МВД будет карать за ролики по созданию оружия

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Нарушителям грозит административка.

В Министерстве внутренних дел решили запретить распространение на интернет-ресурсах и в СМИ способов изготовления огнестрельного оружия и комплектующих. Официальный интернет-портал нормативно-правовых актов РФ опубликовал уведомление о начале разработки всех соответствующих поправок в существующее законодательство. Изменения будут внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в закон «О средствах массовой информации».

Новые поправки будут предусматривать ответственность не только за размещение информации об изготовлении оружия, но и о привидении в боевое состояние списанного оружия, а также найденного оружия времён войны.

Какие санкции будут применяться к нарушителям вводимых поправок пока не уточняется, известно только, что нарушения их будут попадать под административную ответственность. Неизвестен и точный перечень критериев, по которым будет происходить отслеживание запрещённой информации в СМИ и интернете.

В сети уже появились комментарии некоторых активистов-правозащитников, что под этот закон подпадают ряд кинофильмов, например, Брат-2, поэтому их могут запретить к показу. Их успокаивают тем, что в фильмах никогда не показывают полный процесс производства «самопалов», поэтому они не будут запрещены в соответствии с новыми поправками.