«Гонконг не стихает» - США финансируют патриотизм борцов с режимом КНР

Сегодня, 18:00

Революция в стране созданной революцией, здесь нечему удивляться.

Массовые протесты захлестнули Гонконг, и все дороги митингующих сводятся к консульству США. Может показаться, что дядя Сэм, вновь, суёт свой длинный нос, куда его не просят. А всё происходящее, если не «Азиатская весна», то точно «Китайское межсезонье». Более того, Пекин, даже заявлял ни раз, что сами мероприятия и беспорядки спонсируются США и бывшим колонизатором Гонконга - Британией. При этом сам Вашингтон в лице Трампа заявлял, что считает нынешнею власть КНР способной разрешить конфликт и придти к компромиссу со своими гражданами.

Лидер Китая – Си Цзиньпин, не столь сдержан по отношению к западным коллегам. Во всём, что происходит он видим в первую очередь, именно, их провокации. Сами же требования, что выдвигают митингующие, для властей КНР являются завышенными, иначе сложно объяснить, почему до сегодняшнего дня не было никакого мирного решения (как, впрочем, и военного!). На данный момент власти задержали более тысячи человек, их освобождение одно из требований борцов за демократию. Так же митингующие требуют, чтобы их право борьбы за свои права признали законным, а не выставляли в рамках «массовых беспорядков» в глазах мировой общественности. Началом всего послужили требования граждан отмены законопроекта, согласно которому лица, только подозреваемые в совершениях преступлений, уже направляются в подсудность континентального Китая. А уголовное право и процесс Поднебесной знамениты своими не самыми гуманными методами, которые, к слову сказать, применялись и к задержанным митингующим.

Теперь люди требуют расследований действий исполнительной власти и введения права голоса при выборе глав администраций и законодательного совета. Пекин, постоянно заявляет, что все эти вопросы должны оставаться в рамках страны, а вмешиваться в вопросы автономности Гонконга, прав граждан и степени демократичности режима никто не может. И не важно, просят ли об этом люди или переходят в форму явных требований.

Видимо, нынешняя власть КНД забыла предписания дедушки Мао и Маркса, которые учат разрешать большинство вопросов, именно, революционным способом. Сразу вспоминается четверть века войны (с 1927 г) китайских коммунистов (которых извне поддерживал СССР) с законной властью Поднебесной. Вспоминается аннексия Тибета Китаем, когда всё велось не только оружием, но и давлением мирового сообщества. И, конечно, не забывается Корея.

Можно долго спорить о нюансах и насколько лицемерно ведут себя стороны. Но точно можно сказать, что каждый свободный народ имеет право на самоопределение. Если уровень этого самоопределения будет устанавливаться главами государств, то первая половина 21 века станет точной копией 20, когда планету захватили тоталитарные и фашисткие режимы власти.