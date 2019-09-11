Израильские F-35 вновь нанесли удар по Сирии

Сегодня, 16:00

Сирийские и российские ПВО не смогли идентифицировать F-35.

По сообщениям СМИ, истребители F-35 нанесли авиаудары по западной части Ирака и по городу Абу-Камель в восточной части Сирии.

Мальтийский эксперт Бабак Тагвей выдвинул версию, что многоцелевые истребители F-35, использовавшиеся при нанесении ударов, принадлежали израильским ВВС. Несмотря на отсутствие официальных заявлений от Израиля, военные источники США подтвердили слова Тагвей.

Американские военные пресс-службы сообщили, что ни ВВС США, ни ВВС других стран, участвующих в операции «Непоколебимая решимость», не наносили авиаудары по военной базе Сил народной мобилизации Ирака. Из этих заявлений следует, что израильские ВВС вновь решились на авиаудар с использованием F-35.

Военные источники из США и Израиля сообщают также, что пролетавшие над Сирией F-35 не были замечены ни сирийскими С-300, ни российскими С-400, хотя и входили в зону идентификации обозначенных ПВО. Российские же эксперты опровергают такую возможность, ссылаясь на санкции против Турции, наложенные США на Анкару за покупку С-400. Штаты отменили поставки F-35, заявив о невозможности сосуществования C-400 и F-35. Эксперты утверждают, что Турция, получив обе машины в эксплуатацию, проведёт между ними учебный бой, на котором будет наглядно видно несоответствие F-35 заявленным характеристикам незаметности и что С-400 вполне его видит.

Напомним, что в августе 2019 года израильские F-35 уже наносили удары по Сирии. Целью атаки были иранские объекты на сирийской территории. Об этом сообщал представитель Госдепа Морган Ортагус. Тогда же был нанесён и ряд ударов на территории Ирака.