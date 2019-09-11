Забытое: «Литературная» спецоперация КГБ повлияла на авторитет СССР и РФ на Ближнем Востоке

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Вскрылись подробности успешной агентурной работы советских спецслужб по вербовке Меира Амита.

Двоюродный брат известного советского поэта, Меир Амит, возглавлял Моссад и работал на СССР. Согласно неофициальной информации, будучи директором Моссада (израильская разведка) с 1963 по 1968 год Амит, работал на СССР и поставлял сверхважные секретные данные в Москву. Его брат Борис Слуцкий активно способствовал вербовке израильского военного.

Борис Слуцкий – известный советский писать, приходился Меиру Амиту двоюродным братом. У них долгое время не было возможности встретиться друг с другом, но в 1958 году перспективный израильский военный приехал с визитом в Москву с оперативным заданием первого президента еврейского государства Бен-Гуриона по налаживанию контактов с зарубежной разведкой и заимствованию методов организации разведывательного управления.

На тот момент Слуцкий был вхож во властные круги и познакомил брата с партийными руководителями и военной элитой. По неподтверждённым данным, Меир Амит попытался наладить контакты и «нащупать почву» для дальнейшего сотрудничества.

В результате получилось, что по ходу оперативной работы КГБ завербовал будущего директора израильской разведки. Так называемая «литературная» спецоперация прошла успешно.

Итогом работы между КГБ и директором Моссада стало уже забытое грамотное позиционирование Советского Союза на международной арене во время арабо-израильского конфликта.

Сведения, которые были получены благодаря Меиру Амиту, внесли весомый вклад в установление лидерства и авторитета СССР, а потом и РФ на Ближнем Востоке.

Кроме того при помощи своих советских коллег Меир Амит сумел провести реформирование израильской разведки привнеся такие новшества, как стратегическое планирование и компьютеризация, что в последствии сделало Моссад одним из лучших разведывательных управлений в мире.