Американские истребители F-35 и F-15 разгромили базу террористов в Ираке

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36 тонн бомб было сброшено на остров на реке Тигр.

Пресс-служба центрального командования ВВС США в своем Твиттере опубликовала видео, на котором видно, как авиация бомбит остров Канус на реке Тигр в Ираке. В ходе операции американские истребители F-15 и F-35 сбросили на территорию острова 36 тонн бомб, полностью уничтожив укрытие террористов ИГИЛ* (*запрещена на территории России). Посмотреть видео можно по ссылке.

Съемка бомбардировки острова велась с земли и с БПЛА, что позволяет оценить масштабы операции. По массивным клубам дыма понятно, что на острове находились не просто здания, а склады со взрывчаткой. Пресс-служба сообщает, что остров использовался в качестве перевалочного пункта для боевиков, направлявшихся из Сирии и пустыни Джазира в Мосул, Махмур и Киркук.

В понедельник 9 сентября коалиционные силы совместно с курдскими военизированными формированиями Пешмерга провели ещё одну успешную операцию, в ходе которой были ликвидированы 10 боевиков ИГИЛ* (*запрещена на территории России) в районе иракского города Махмур.

Несмотря на заявление президента Ирака в 2017 году о победе над ИГИЛ* (*запрещена на территории России), террористические «спящие ячейки» всё ещё существуют на территории страны, особенно вблизи границы с Сирией. Проведённые операции подтверждают эффективность борьбы против террористов в Ираке.