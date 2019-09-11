«Братские узы» - Россия и Сербия участвовали в совместных боевых учениях

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Стрельбы «больших» и «малых» славянских армий прошли успешно.

Стоит ли говорить, что на протяжении всей славянской истории русско-сербская дружба, всегда являлась одной из самых крепких и нации поддерживали друг друга в тяжкие минуты. Никто не отрицает, что Сербия не так велика (по размеру!), как Россия, но смелых воинов хватало и хватает на такой небольшой земле всегда. Военно-тактические учения России и Сербии, проходили в первых числах сентября, в Западном военном округе Российской Федерации.

В них приняли участие военнослужащие третьей бригады пехоты армии Сербии с отечественными коллегами. ВС РФ представали на обозрения сербской армии российскую боевую технику поколения 4+. И сюда относятся не только боевые машины пехоты (БМП), но современные рации и автоматы способные исполнять свои задачи на большие расстояния и независимо от преград.

Сербы смогли не только поверхностно знакомиться с российскими разработками, но и поднять свою квалификационную планку изучив устройство машин, а так же применив технику во время самих учений.

Целью учений стала совместная миротворческая операция, в рамках которой ВС совершили марш-бросок в область боевых действий. После ликвидации потенциального противника была проведена оборона освобожденных территорий, в условиях использования недругом беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Финалом кампании стал переход в контрнаступление и окончательный разгром вражеских сил. Командующие ВС России и Сербии отмечают высокие результаты проведенных военно-тактических учений и считают необходимым развивать успех в дальнейшем. Потому что кому как не братьям.