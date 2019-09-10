ВКС получат «цифровой» Ми-24

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Ударные Ми-24 модернизировали до Ми24П-1М.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» начал программу модернизации ударно-транспортного вертолёта Ми-24 до Ми-24П-1М. У вертолёта заменено 90% радиоэлектронного оборудования.

Панель приборов у обновлённой машины теперь полностью цифровая вместо аналоговой. Заменены пилотажные, навигационные системы, а также системы связи. Значительно расширены возможности боевых систем управления огнём, в том числе добавлена возможность самостоятельного поиска и идентификации целей. Установлен принципиально новый комплекс обороны, позволяющий обнаруживать приближающиеся ракеты. Новый автопилот способен вести вертолёт от взлёта до посадки.

Первый модернизированный экземпляр Ми-24П-1М уже возвращается в лётную воинскую часть. Испытания винтокрылой оцифрованной машины будут длиться примерно год. Если все заявленные характеристики подтвердятся, то Министерство обороны заключит контракт с концерном на модернизацию целой партии машин.

Ми-24 поступил на вооружение СССР ещё в 1976 году, с тех пор претерпел ряд модернизаций, меняли длину крыла, число оружейных крыльевых пилонов, менялось само вооружение, совершенствовались двигатели. Но, как уверены некоторые военные специалисты, модернизация до Ми-24П-1М выведет вертолёт на совершенно новый уровень.