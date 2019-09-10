«Бесконечная война» - Вашингтон не стал заключать мир с Афганистаном

Вчера, 23:30

Дональд Трамп не видит перспектив договариваться с талибами.

Двумя предвыборными обещаниями нынешнего президента США были – укрепление стены между границей с Мексикой и вывод войск из Афганистана. И если в целом политика Трампа разрешает ряд вопросов, то именно, эти задачи, пока остаются без ответа. Так если, Великую мексиканскую стену, теперь начнут строить не раньше 20 года, то попытки урегулирования афганского вопроса были уже здесь и сейчас. Вопрос окончания войны, которая идёт не много не мало уже 18 лет, должны были обсудить в рамках трёхсторонней встречи. Между представителями США, «Талибан» (запрещенная в РФ организация) и правительством Афганистана.

Как бы удивительно это не звучало, но талибам всегда было проще находить общий язык с администрацией Штатов, нежели Кабула. Однако, в этот раз всё пошло совсем иначе. Дональд Трамп не то, что не смог придти к заключению мира, президент США дважды «отрёкся» от данных переговоров. Первое заявление Трамп сделал ещё в субботу в «Твиттере», где осудил действие талибов. Афганские экстремисты устроили террористический акт, в результате которого погибло 12 человек (один из которых американский военный) и десятки пострадали. «Талибан» устроил эту кровавую акцию (взяв на себя ответственность) всего за день до переговоров.

Повторное заявление Дональда Трампа было объявлено в понедельник. Политик высказался, что не понимает, как можно рассматривать возможность заключения мирного соглашения с преступной организацией, которая занимается провокациями в преддверье переговоров. Стоит напомнить, что сами переговоры должны были пройти в Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд), там проводились многие важные встречи глав государств с президентами США, в том числе с Владимиром Путинным, Маргарет Тэтчер.

Так же не стоит забывать, что перечень вопросов, необходимых для решения с талибами и Кабулом огромный. На данный момент в Афганистане расквартировано 14 тысяч солдат США и около 8 тысяч военных из блока НАТО. И вся проблема не в том, что их трудно вывести, даже обсудив все нюансы и временные рамки, большей проблемой может оказаться, что Америка может легко ввести дополнительных бойцов.