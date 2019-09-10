Названо оружие которое уничтожит российский танк Т-14 «Армата»

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В Польше представили проект нового убийцы танков.

На международной выставке MSPO 2019 в Польше показали проект новой противотанковой САУ, которая теоретически способна уничтожить целую танковую колонну. За один залп эта машина может подбить до 20 танков! Авторами истребителя танков стал польский концерн PZG и европейская компания MBDA. Свою концепцию они строили на основе требований Польши к защите своих границ, в первую очередь, от России.

Основное вооружение проекта — 24 противотанковые ракеты Brimstone с радиолокационным наведением, которые достаточно запустить в сторону противника, а дальше они сами обнаружат и уничтожат танки противника. Дальность поражения ракет составляет 12 км. Помимо ракет машина вооружена крупнокалиберным пулеметом 12,7 мм, установленным в дистанционно управляемой башне. Базой для нового проекта служит шасси от советской гусеничной БМП-1.

Поляки рассчитывают, что быстрые и хорошо вооруженные машины позволят им защитить свои войска от надвигающихся российских танков, в том числе и от супер-танков Т-14 «Армата». Однако технические характеристики «Арматы» могут подрезать крылья польскому оптимизму: система активной защиты «Афганит», которой оснащен российский танк, попросту нейтрализует радиолокационную ГСН Brimstone. Информация о том, как именно это произойдет, засекречена, однако из презентации «Арматы» известно, что танк оснащён электромагнитным оружием или средствами РЭБ. Так что Польше придется придумать вооружение получше, прежде чем называть его «убийцей любого танка».