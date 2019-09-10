Свыше 80% состава ВКС получили боевой опыт в Сирии

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The National Interest опубликовало оценку действиям ВКС на ближнем востоке.

Американское военно-политическое издание The National Interest опубликовало у себя оценку военного обозревателя Анатолия Цыганка полученному опыту российскими ВКС в Сирии.

В военных операциях было задействовано 84% лётного состава ВКС. За время войны пилоты научились эффективно осуществлять точное бомбометание и бомбометание по сложным целям с больших высот, запускать крылатые ракеты. Немалый опыт получили и вертолётчики при проведении атак на малых высотах. Также, было отработано взаимодействие авиации и наземных сил.

Цыганок проводит сравнение действий ВКС в Сирии с действиями боевой авиации России во время войны в Южной Осетии 2008 года. Тогда ВВС России потеряли три штурмовика Су-25 и дальний бомбардировщик Ту-22М3, который был оснащён разведывательной аппаратурой вместо бомбовой нагрузки. Причина такой катастрофы заключалась в том, что после развала СССР военная авиация ещё не оправилась, неподготовленные пилоты шли в плохо спланированный бой. Российские лётчики не имели данных о расположении ПВО Грузии, организации управления ими.

В Сирии же пилоты ВСК РФ отработали действия в условиях пустынной и горной местности. Российскими бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95 впервые были запущены крылатые ракеты Х 101 и Х 555 соответственно. Всего было произведено 20 пусков ракет.

Пилоты ударных вертолётов Ми-24, потери которых в афганской войне были большими, выработали новую тактику работы парами, которая позволила им избегать огня из ПЗРК.

Полковник в отставке Анатолий Цыганок отметил ошибочность передачи функций обслуживания и военной поддержки частным компаниям. Со слов Цыганкова, аутсорсинг может существовать в мирное время, в боевых условиях он не только не нужен, но и вреден.