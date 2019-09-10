Защиту от гиперзвукового оружия РФ в случае 3-й Мировой нашли в США

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Пентагон судорожно ищет приёмы против «Авангарда».

Гиперзвуковое оружие России — то, от чего в министерстве обороны США дрожат коленки. Потому что перехватить ракету, которая летит со скоростью, более чем в двадцать раз превышающей скорость звука, попросту нереально. Заявленная скорость российского «Авангарда» — 27 Махов! От одного этого факта американцам, которые привыкли к роли мирового жандарма, становится плохо, ведь ответить нечем. Существование такого оружия делает всю американскую систему ПРО бесполезной. Так что делать США?

В Пентагоне лихорадочно ищут решения. Для начала планируется создать спутник, способный отследить гиперзвуковой носитель. Сейчас спутники могут распознать запуск баллистической ракеты, но не гиперзвуковой. Для обнаружения такой быстрой цели потребуется разместить группировки из малых спутников на сверхмалой околоземной орбите. Каждый из них будет покрывать меньшую область, чем обычный спутник, но скорость их перемещения и близость к Земле позволит быстрее обнаружить цель.

Затем нужно как можно быстрее передать данные об «увиденном» военным. В этом помогут технологии искусственного интеллекта, которые оперативно обработают полученную спутниками информацию, сравнят её с базой данных и точно определят угрозу. Когда спутники передадут результат своих наблюдений на Землю, командиры будут знать все необходимое для принятия дальнейшего решения.

Тут уже в ход планируется пустить лазеры. Скорость действия лазера превышает скорость света, а значит и скорость гиперзвукового оружия. Лазерное оружие потенциально возможно разместить на самолётах, кораблях, на земле и даже на спутниках в космосе. Оно позволит нанести мощный точечный удар по гиперзвуковому носителю и вывести его из строя. Тем не менее, эти идеи пока далеки от реализации, в то время как российское гиперзвуковое оружие будущего уже вовсю испытывается.