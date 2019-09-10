Пилот РФ: «Су-57 не отличается от Су-35»

Сегодня, 14:00

Что думают о «прорывном» российском самолёте специалисты ВКС рассказали в СМИ.

Споры о российском истребители Су-57 не утихают в СМИ. Мнения по поводу российского «супер самолёта» высказываются самые разнообразные. Разброс велик. От: «Су-57 – самый сильный истребитель мира», до: «Су-57 – самый большой провал России».

А что думают о «надежде российских ВКС» российские пилоты? По этому поводу на ресурсе «Царьград» высказался лётчик-испытатель Сергей Богдан. Он поделился своими впечатлениями от лётных возможностей «прорывного» российского самолёта.

«Су-57 не отличается от Су-35 по маневренности и управляемости», – считает опытный пилот РФ.

Если ограничиться только этим высказыванием, то может показаться, что пилот вынес Су-57 суровый приговор. Хотя Су-35 и является самым маневренным самолётом мира, но от Су-57 многие ожидали улучшений в и в этой области.

Но повода для огорчений нет – характеристика, данная Богданом самолёту касается только полётов на «обычных», то есть дозвуковых скоростях. И то, что самолёт с геометрией планера, ориентированной на малозаметность, не уступает в маневренности Су-35 – уже прекрасный результат для машины пятого поколения. Американские F-22 и F-35, тоже созданные согласно требованиям малозаметности, и близко не дотягивают по маневренности до Су-35.На их фоне характеристики, показанные Су-57 очень даже впечатляют.

А вот возможности нового российского самолёта в сверхзвуковом режиме лётчика очень порадовали. «Очень хорош самолёт во время проведения управляемого штопора, он не только быстро вращается, но и оперативно останавливается», – считает пилот.