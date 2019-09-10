Сегодня, 15:00

США и Европа будут увеличивать ядерно-стратегическую мощь.

Военный блок НАТО включает не мало представителей из «сильных» мира сего. И если ряд государств стремятся найти общий язык с остальными «коллегами», в т.ч. Москвой, то главы Вашингтона, через своих представителей в Пентагоне не горят желанием идти на компромиссы. Об этом можно судить по заявлениям, которые делает министр обороны США – Марк Эспер.

Политик постоянно напоминает «западной» общественности о ядерных ракетах средней и низкой дальности, которые направлены в сторону Европы. Угрозу, по его мнению, представляет из себя не только Россия, но и Китай. В рамках визита Минобороны США успел выступить в Лондоне и встретиться с коллегой в Париже. Важно подчеркнуть, что все призывы Эспера базируются на гипотетических догадках и многое из той информации, что располагает Вашингтон не проверенна. Более того, сами действия Америки и привели к подобной ситуации. Вашингтон никак не хочет соблюдать договоры, заключенные с Москвой о разоружении, поэтому с нашей стороны не может быть нарушений, раз «западные друзья» решили их так грубо разорвать.

Так же в ближайшее время Парли Флоранс министр обороны Франции и Сергей Шойгу должны встретиться для обсуждения вопросов, связанных с ядерной безопасностью не только в Европе, но и мире целиком. Правда, какой бы Франция не хотела показать себя для России, Вашингтон всё равно Парижу ближе, чем Москва. Это прекрасно видно по потенциальным противникам во время учений – террористы и РФ. Так же при всём уважении к Франции, данное государство будет бороться за мир, свой мир в рамках союзнических обязательств блока НАТО. Республика не раз демонстрировала, что готова делать операции, идущие вразрез с Москвой, а иногда, даже против неё. Периодически Париж высаживает свои силы в Эстонии, Латвии, Грузии, Украине , проводит учения у берегов Финляндии. Не стоят объяснять на кого и против кого, в первую очередь, направлена эта активность. Но, возможно, в рамках переговоров, что-то и можно будет разрешить между Россией и членами НАТО и будем верить, что слово «parler» для представителей Республики ещё что-то значит.