В Индии считают даже повреждённый МиГ-35 способным к выполнению боевых задач

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Индийские военные специалисты прокомментировали инцидент на МАКС-19.

Несмотря на бурную критику МиГ-35 после выставки МАКС-19 из-за отвалившейся на ходу панели, в индийские военные вступились за российский истребитель. Со слов заместителя командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с оторванной на ходу панелью показывает, что даже повреждённый МиГ-35 способен выполнять весь спектр возложенных н него задач, а это лишний раз доказывает надёжность самолёта.

Напомним, что на выставке МАКС-19 у опытного образца-демонстратора МиГ-35 во время выполнения демонстрационного полёта отвалилась панель обшивки левого крыла. Управлялся самолёт индийским экипажем, посадка была благополучной.

Хотя индийские военные вступились за МиГ-35, на текущий момент не известно, заинтересовалась ли Индия в покупке российских истребителей. Изначально предполагалось, что контракт на покупку МиГ-35 будет заключен во время визита премьер-министра Индии в Россию, однако пока ни о каком контракте речи не идёт. В июле 2019 года в рамках проводимого тендера в Индии основное предпочтение было отдано американским F-21, так что, по оценкам экспертов, закупка МиГов на текущий момент маловероятна.

Другими же экспертами предполагается, что военные довольны российским самолётом, и, если им удастся повлиять на мнение политиков Индии, то контракт на поставку МиГ-35 будет заключен. Кроме того, российский МиГ-35 не единственный, кто терял часть обшивки во время полёта. Те же инциденты случались и с F-16 2 августа 2019 года в Мичигане и 21 июля 2019 года на британской авиабазе Файрфорд.