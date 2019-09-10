Электронный мозг «Арматы» сможет функционировать без человека

Сегодня, 02:00

Термин «цифровой борт» появился при конструировании Т-14.

На этой неделе представители Миобороны РФ заявили, что разрабатываемый специально для танка Т-14 комплекс «цифровой борт» будет в дальнейшем применяться на новых машинах, созданных на платформе «Арматы».

Что же такое «цифровой борт»? Прежде всего, это «умная» защита машины. Комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит» танка дополняет пассивную броневую и динамическую защиту. Он в автоматическом режиме обнаруживает подлетающие противотанковые снаряды и управляемые ракеты и уничтожает их специально отстреливаемыми боеприпасами. Для этого и нужен автоматический режим, поскольку никакой человеческой реакции не хватит для реагирования. Данная система способна перехватить не только выстрел из ПТУРа, но и артиллерийские бронебойные снаряды, а также авиационные ракеты.

В комплекс «цифровой борт» входит автоматическое оптико-электронное подавление. Данная система ставит аэрозольную завесу, скрывая танк от приборов противника в различных диапазонах спектра.

Автоматическая система заряжения пушки и сопровождение цели соседствует в «Армате» с автоматизированной системой управления огнем, когда становится возможным вмешательство членов экипажа в процесс работы танка. А автоматическая трансмиссия машины стала уже обычным делом в автопроме, поэтому изготовить ее для танка не составило труда.

И самое главное в «цифровом борте» командное управление. В танке внедрена информационно-управляющая бортовая система, благодаря которой и появился термин «цифровой борт». Данная система осуществляет наладку взаимодействия всех автоматических систем танка и проводит самодиагностику машины, а заодно, в случае поломки, подскажет, что необходимо починить. «Цифровой борт» сопряжен со всеми современными средствами связи и способен принимать и передавать любую информацию, касающегося танка.

Основу данной системы составил, так называемый, мозг машины, который построен на основе современных цифровых технологиях и твердотельной элементной базе, полностью изобретенный отечественными конструкторами. Подобных аналогов электронных мозгов для танка в мире не существует. Поэтому, приходится досконально «шлифовать» данную идею, на выходе которой может стать полное автономное функционирование машины без вмешательства человека. А это уже похоже на оружие будущего.