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Небо России открыли для разведывательных полётов НАТО.

Договор по открытому небу был заключен на тот момент новыми властями России ещё 24 марта 1992 года. Договор позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга. Договор подписали большинство стран НАТО, Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Швеция, Финляндия.

В рамках обозначенного договора с 9 по 14 сентября 2019 года в небе над Россией американские и украинские военные выполнят наблюдательный полёт. На борту румынского Ан-30 будут также присутствовать и российские специалисты, которые должны проконтролировать соблюдение согласованных параметров полёта и использование задокументированной в договоре аппаратуры.

Следует отметить, что военные специалисты из США зачастили с проверками над территорией России. До этого, в августе они присутствовали на борту самолёта вместе со своими коллегами из Канады и Норвегии, которые выполняли такой же наблюдательный полёт. В то же время, российские военспецы выполняли наблюдательный полёт над Францией.

Для полётов над США Россия использует Ту-154М-ЛК1, а над Европой Ан-30Б. При попытке сертифицировать более совершенное оборудования для инспекций в рамках договора в 2014 году, Россия встретила жесточайшее сопротивление США. Американцы долгое время не освидетельствуют российскую цифровую аппаратуру, выдвигая к ней требования, не предусмотренные договором об открытом небе.

Кроме того, в 2015-2016 годах Турция запретила России очередные инспекционные полёты над своей территорией.

Стран НАТО много, благодаря чему при помощи подобных полётов они могут квадрат за квадратом изучить огромную площадь России, тогда как у России на изучение территории всех стран НОТО уйдёт огромное количество времени. Страны НАТО сами часто идут на нарушение договора, тогда как к России предъявляются строжайшие требования, в том числе и те, которых не было прописано в договоре.

Возникает закономерный вопрос: зачем вообще российским властям было подписывать столь несбалансированный договор в ущерб безопасности? Официально, договор об открытом небе был разработан и внедрён для «содействия укрепления доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями». Но если смотреть без иллюзий на исполнение этого договора западными странами, то становится очевидным, что таким образом производится военная разведка на территории России, в то время как самой РФ не позволяют выполнять подобную разведку. Не понятно, на чьей стороне были те, кто ратифицировал данный договор от лица России.