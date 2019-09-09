Фирма «Кребс» выпускала «Калашников» для западных наёмников

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Каким оружием пользовались американские ЧВК?

Небольшая американская оружейная компания Kerbs Custom известна на гражданском рынке США, прежде всего, своими репликами АК.

Однако, военные корреспонденты недавно узнали, что эта фирма неоднократно выполняла военные заказы для американских ЧВК. В частности, СМИ сообщают о копии автомата АК/АКМ, выпускаемой по заказу Black Water для ведения боевых действий в Ираке.

Специалисты рассказывают, что первые модели не сильно отличались от классического АК: был заменён приклад по типу М4, верхняя ствольная накладка заменялась на новую с планкой Пикатинни, вместо лепесткового компенсатора использовался ДТК, который по сути являлся продолжением ствола с просверленными компенсационными отверстиями.

Последние же модели, выпускаемые также в «огржданеном» варианте, имеют больше отличий. Вместо секторного целика установлен шарнир, на который крепится откидная рейка с планкой Пикатинни. Она ложится поверх модифицированной крышки, задним своим концом она крепится к казённой части ствольной коробки штифтом вмести с крышкой. Так, для разборки нужно вынуть штифт, откинуть рейку, а затем снять крышку ствольной коробки. Верхняя накладка и цевьё заменены на перфорированные с планками Пикатинни сверху, снизу и по бокам. Установлен щелевой пламегаситель по типу М16А2. Рычагу предохранителя-переводчика добавили полочку для управления указательным пальцем. Приклад заменён на регулируемый складной вбок. Пистолетная рукоятка также заменена на более эргономичную. Существует версия как со стандартным 415 мм стволом, так и с укороченным 305 мм. Судя по конструкции, очень похоже, что для выпуска этих реплик использовались оригинальные ствольные коробки со стволами и другие детали от АК и АКМ. Переделка ли это трофеев, или же детали закупали на стороне, не известно.

То, что подобным оружием оснащались американские ЧВК, действующие в пустынной местности, лишний раз доказывает, что в тяжелых условиях эксплуатации всё же предпочтительнее использовать на оружие на базе АК, чем AR-15/М16, хотя последние модели «эмок» и сделали серьёзный шаг вперёд в плане надёжности.