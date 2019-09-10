«Тополь» предотвратит начало 3-й Мировой войны

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Пока существует возможность ответного удара – войны не будет, заверили эксперты.

9-го сентября исполнилось 34 года, как на свое боевое дежурство заступила межконтинентальная баллистическая ракета РТ-2ПМ «Тополь». Это событие отодвинуло начало третьей мировой войны на неопределенное время. Именно с этого события началось улучшение отношений между СССР и США, когда страны договорились о сокращении ядерного вооружения. Совпадение? Скорее всего, нет.

Угроза развязывания третьей мировой в середине 80-х годов прошлого столетия нависла над миром с еще более явственной перспективой, чем это было во время Карибского кризиса. Ослабленный Советский Союз подавал признаки агонии, и возможность его добить все более чаще звучала в штабе Пентагона. Но СССР успели принять на вооружение ракетный комплекс, чем сразу отбили охоту у Вашингтона предпринимать активные действия. Что же так напугало американских стратегов?

Прежде всего, новое оружие стала трудноуловимым. Вопреки сложившемуся мнению, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) должны находиться в подземных шахтах, были опровергнуты «Тополем». Данный инструмент сдерживания разместили на огромных грузовиках и отправили «колесить» по необъятным просторам русских лесов, время от времени вывозя их на военные парады в Москве. Это отрезвило Пентагон, и они принялись ломать голову над тем, как избавится от ответного ядерного удара.

МБР Тополь

А то, что он обязательно последует, заверил заместитель генерального конструктора по комплексу «Тополь». Концентрация ядерного арсенала в одном месте делала держателей этого арсенала более уязвленным в случае массированного удара. Разведка США такие места быстро либо вычисляла, либо находила приблизительное место их базирования. В стратегии третьей мировой войны решающим фактором оставалось уверенность в невозможности ответного удара. Мобильный комплекс «Тополь» похоронил эти надежды у американцев.

Взятая за основу сначала СССР, а затем и России концепция «неуловимого оружия», отодвинула начало новой более страшной мировой бойни. Теоретически выследить со спутника мобильные комплексы не представляет труда. Однако в случае Х носители таких ракет могут быть замаскированы под что угодно, и находится там, где их ни кто не ожидает увидеть. Тысячи подготовленных стартовых позиций подразделениями РВСН по всей стране, явились итогом титанического труда ракетчиков нескольких поколений. Но этот труд дает надежду на мирное существование для всей России. «Тополь» предотвратит начало 3-й Мировой войны.