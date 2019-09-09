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Российские пилоты уничтожают соперников, не жалея себя.

Два дня назад в небе над Липецком дважды умудрились столкнуться два истребителя Су-34. Авария произошла во время учебно-тренировочного полёта из-за потери визуального контакта.

В ходе выполнения тренировочной задачи между пилотами ведущего и ведомого истребителей возникло недопонимание. И в результате, как сообщают СМИ, ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке отвернуть отечественные истребители столкнулись ещё раз. При этом известно, что обломки попали в двигатель одного из самолётов, также были повреждены кабина двигатель и фюзеляж истребителя.

У другого Су-34 в момент отворота крыло оторвало оборудование, которое являлось частью его системы контрмер. К счастью никто из пилотов не пострадал и оба самолёта благополучно приземлились на базе ВКС.

Военные эксперты назвали чудом то, что истребители Су-34 ВКС РФ увидели врага в отражении и дважды столкнулись друг с другом, а потом смогли приземлиться обратно. Согласно неподтверждённой информации ущерб от столкновения оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Несмотря на то, что истребитель Су-34 уже многократно проверен в различных условиях и, в частности, по сей день несёт боевое служение в Сирии, это далеко не первое происшествие с его участием. За всё время эксплуатации Су-34 минимум четыре раза самолёт попадал в аварию. Это заставляет задуматься о качестве подготовки пилотов военной авиации в России.