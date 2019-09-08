«МиГ-31БМ совершенство во всем»: Китайские специалисты восхитились российским перехватчиком

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Модернизированный самолет заступил на боевое дежурство на Камчатке.

В конце августа 2019 года размещенные на аэродромах Камчатки истребители МиГ-31БМ провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России.

В роли нарушителя использовался один из МиГов. Перед ним лежала задача на максимальной скорости проникнуть в заданное пространство, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования. Перехватывать нарушителя подняли другой истребитель МиГ-31 БМ. Для усложнения задания, экипаж перехватчика вел поиск без привлечения наземных ПВО.

Все полеты осуществлялись на высоте 20 км от земли и на скорости 2500 км/ч. Условный нарушитель не смог преодолеть рубеж и был уничтожен условной ракетой.

Модернизация МиГ-31 началась в 2002 году, когда руководство ВКС обратилось к президенту РФ с просьбой начать работу по усовершенствованию перехватчика. В результате МиГ-31 получил в использование новую спутниковую систему навигации, выросла вдвое его способность поражать гиперзвуковые цели и крылатые ракеты. Самолет стал эффективней в бою в четыре раза. На его радарах стали отображаться стелс-самолеты до входа в ближний бой. При этом был сохранен комфортный для пилотов интерьер кабины, в который добавился только один монитор.

За судьбой российского перехватчика пристально следили китайские военные обозреватели. Учебный бой двух самолетов на Камчатке явился предлогом для того, чтобы выразить свое мнение по отношению к МиГу. И сделанный вывод оказался однозначно-восторженным.

Китайский эксперт отметил, что в дополнении к превосходным летательным характеристикам МиГ-31БМ получил эффективный боевой комплекс для совершения атаки задолго до того, как это сделает противник. «Все пытаются преуспеть в разработке новых датчиков, двигателей, вооружения. Но МиГ показал что можно быть совершенным во всем при бюджете в восемь раз меньше, чем подобные затраты на производство самолета в других странах», — заявил эксперт.

Именно поэтому МиГ-31БМ был выбран в качестве основного самолета для службы на Камчатке. Полеты российского перехватчика показали японским и южнокорейским ВВС, что ВКС РФ способно отстаивать свои интересы в тихоокеанском регионе.