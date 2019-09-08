Ключевое слово «когда». Какие страны мира готовы к Третьей Мировой войне?

Сегодня, 12:00

Никто её не хочет, но все так или иначе готовы к ней.

Самый большой страх современного мира — всеобъемлющая, тотальная ядерная война, в которой погибнет человечество. Предыдущие мировые войны навсегда врезались в историю человечества, как военные конфликты невиданного уровня жестокости и человеческих потерь.

Вместе с тем есть целый ряд стран, которые вынуждены готовиться к Третьей Мировой войны по самым разным причинам: начиная с претензий на мировое господство и заканчивая спорами с соседями. Так какие страны мира готовы к Третьей Мировой войне?

Наиболее очевидным является следующий ответ — к Третьей Мировой войне лучше всех готовы страны, располагающие ядерным оружием. Аналитики Стокгольмского института исследования проблем мира полагают, что вероятность Третьей Мировой войны без использования ядерного оружия критически мала.

Итак, ядерным оружием располагают: Россия, США, Китай, Индия, Пакистан, КНДР, Франция и Великобритания. Скорее всего, Франция и Великобритания не станут зачинателями Третьей Мировой войны, а лишь выступят союзниками США в случае подобного конфликта из-за союзнических обязательств по блоку НАТО.

США может начать Третью Мировую войну с Россией, Китаем или КНДР из-за мнимых угроз своей национальной безопасности. Россия, якобы, угрожает миру в Европе. Китай претендует на гегемонию США над мировым океаном, а КНДР в Вашингтоне воспринимают как банду вечно голодных фанатиков-террористов.

Отдельной строкой идут Пакистан и Индия, располагающие ядерным оружием. Эти страны уже трижды сходились на поле боя и огромной нерешённой проблемой индо-пакистанских отношений является вопрос территориальной принадлежности штатов Джамму и Кашмир. Так как противоречий между Индией и Пакистаном гораздо больше, чем вопрос проведения границы, то Четвёртая индо-пакистанская война может стать и Третьей Мировой войной. Так же Индия может оказаться втянута в приграничный конфликт с Китаем.

Пожалуй, именно эти страны можно назвать возможными участниками или даже зачинщиками Третьей Мировой войны. Единственный вопрос лишь в том, когда эта война начнётся.

Ключевое слово «когда» действительно является главным во всех рассуждениях о Третьей Мировой войне. Каждая страна, обладающая ядерным оружием, изо всех сил стремится не допустить начала конфликта, который станет концом человечества. Пожалуй, лишь на этом вынужденном здравомыслии и держится хрупкий современный мир.