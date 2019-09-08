Индийская армия планирует закупать российский автомат АК-203

Сегодня, 14:01

Контракт может быть заключён до конца этого года.

Россия и Индия договорились о производстве и поставках в Индию новых автоматов АК-203. Дело осталось за малым — подписать контракт.

Новый автомат АК-203 является улучшенной версией классического АК-74, рассчитанного для стрельбы мощным патроном калибра 7,62х39 мм. Так же АК-203 выделяется тем, что он снабжён планками Пикатинни, для крепления всех возможных акссесуаров — от подствольного гранатомёта до фонарика и дополнительной рукояти.

Но почему эта сделка вообще произойдёт? Каковы причины у Нью-Дели добиваться того, что АК-203 начнут поставлять в армию Индии уже с 2020 года?

У армии Индии есть две проблемы — Пакистан и отсутствие нормальной системы стрелкового оружия для своих солдат.

Основной автомат армии Индии — это автомат семейства INSAS. Данные автоматы рассчитаны под патрон калибра 5,56х45 НАТО и должны были стать частью большого семейства стрелкового оружия для армии Индии, куда бы входили автомат, штурмовая винтовка и ручной пулемёт. Однако, индийским оружейникам удалось реализовать лишь автомат семейства INSAS и тот вышел с недочётами — слишком большой вес, отсутствие планок Пикатинни для разного рода аксессуаров.

Всё это делает индийскую армию достаточно слабой и уязвимой в случае возможной войны с Пакистаном из-за спорных приграничных территорий штатов Джамму и Кашмир.

Фактически, Индии нужны автоматы АК-203, которыми будет спешно перевооружена армия, для того, чтобы взять Пакистан русским оружием. Конечно, нельзя забывать, что Индия и Пакистан являются ядерными державами, поэтому любой конфликт между ними чреват Третьей Мировой войной. Но, видимо, Индия живёт по принципу «хочешь мира — готовься к войне».