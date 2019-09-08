Су-57 уже устарел: «Смертный приговор» самолету вынесли эксперты

Сегодня, 08:51

В России уже могут заниматься разработкой истребителя 6-го поколения.

Американский журнал National Interest (NI) считает, что в России уже вовсю занимаются разработкой самолёта шестого поколения. И это несмотря на то, что самолёт 5-го поколения Су-57 ещё не начал массово поступать в войска.

«Если проанализировать просочившуюся информацию, то складывается ощущение, что русские считают – их новейший Су-57 уже устарел», – пишет издание. Эксперты удивляются тому, что начав сразу активно проектировать новый самолёт, русские, по сути, вынесли «смертный приговор» Су-57. Ведь в общепринятой практике любая базовая модель ещё долго повергается модернизациям, как это было к примеру с американским F-16.

Вместе с тем, существует и другое мнение. Ведущий научный сотрудник Центра военно-морского анализа в Арлингтоне, специализирующийся на России, Майкл Кофман обратил внимание на то, что российский оборонный комплекс «шагает в ногу со временем». В частности, РФ учитывает ключевые тенденции в военной науке и технологии вооружений, а иногда и опережает их.

«Ускорив проектирование нового самолёта, они просто хотят оторваться от всех конкурентов. 6-е поколение не отменяет Су-57». – считает эксперт.

По мнению NI новый российский самолёт будет иметь ряд существенных отличий.

Во-первых он сможет вести бой в космосе. (Напомним, что российский перехватчик МиГ-31 уже сейчас способен вести бой в стратосфере, на высоте более 20 км. – что уже является «ближним космосом»). Для этого новый самолёт оснастят принципиально новым «пучковым» оружием.

Помимо этого самолёт сможет управлять целой эскадрильей беспилотников. БПЛА «Охотник» как раз и является такой перспективной машиной.

Но главная «изюминка» будет заключаться в новом радиофотонном радаре. Такой радар не только будет иметь значительно лучшие характеристики по сравнению с существующими, но и будет более устойчивым к помехам. Такой радар может обнаруживать «невидимые» самолёты противника, работая во всех диапазонах. Кроме того. Такой радар сможет выполнять не только функции «продвинутого» локатора, но и одновременно являться эффективной системой РЭБ.