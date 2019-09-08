Спецподразделения тестируют новый автомат А-762 на замену «Калашникову»

Сегодня, 07:35

Готова ли российская армия к шагу в будущее?

На российских милитари-порталах широко обсуждаются фотографии с одного из испытательных полигонов Минобороны, на котором активно тестируется новейший автомат А-762.

Эта новая разработка завода имени Дегтярева призвана наконец заменить в российской армии автомат Калашникова, вплотную подошедший к устареванию. Конечно, слухи о «скорой» замене автомата Калашникова на новое, более современное оружие витают в воздухе с середины 1990-х годов и до сих пор так ни к чему и не привели. Однако, по мнению многих экспертов и официальных лиц, А-762 – более чем реальный претендент.

Интересно, что официально этот автомат уже, по большому счету, принят на вооружение. А-762 является модификацией автомата А-545, прошедшего испытания в 2014-2015 годах, успешного принятого на вооружение, но так и не пошедшего в массовое производство.

Принципиальным отличием А-762 от своего предшественника является больший калибр (7,62 мм), обеспечивающий оружию повышенную убойность в которой так заинтересованы специальные подразделения ГРУ и ФСБ. В том случае, если к оружию не будет серьезных нареканий, именно эти структуры, скорее всего, станут основными эксплантатами нового автомата.