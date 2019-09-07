«Чёрный ястреб устарёл» - американский UH-60 бьётся на последнем издыхании

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США пытаются раскрутить лопасти вертолётов до российских высот.

Вертолёт UH-60 более известный, как «Чёрный ястреб» стоит в армии США на вооружении ещё с 1974 года, активно применяться боевая машина стала в 79 году. За время эксплуатации было выпущено порядка 4 тыс «ястребов», каждый из которых был вооружён и опасен. Для исполнения своих боевых задач машину снабдили приличным арсеналом, включающим в себя – крупнокалиберные пулеметы и ракеты различных классов. Благодаря вооружению и своим характеристикам вертолёт не плохо себя зарекомендовал. «Ястребов» активно применяли в Персидском заливе, Ираке, Афганистане, Колумбии и Турции.

К слову сказать, UH-60 стоит на вооружении не только в самих Штатах, более двух дюжин государств закупают заморскую технику. Но сами США, видимо, устали модифицировать «ястребов», подписывая в названии дополнительные буквы. Да, и конкуренция с российским военно-промышленным комплексом набирает всё большие обороты. По этой причине Америка собирается к 2030 году заменить свою воздухоплавательную технику ВС на нечто более современное.

Никто не скрывает, что проектов, даже приблизительных у США нет. На данный момент запущен лишь тендер, который должен будет пройти несколько этапов, первым из которых станет представления эскиза вертолёта и его дизайна. Предварительное название проекта FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft) или, если по-русски – перспективный штурмовой летательный аппарат большой дальности.

Перспективы, что ВС США планируют получить от новой боевой машины сводятся к скорости до 280 узлов, дальности полёта 560 км и возможности перевозки дюжины военнослужащих. Так же рассматривается перспектива использования вертолёта в качестве 4-G «вышки». Разработкой данной технологии занимается американская компания Hughs Network Systems. Ряд компаний и концернов, таких как Bell Helicopter и Sikorsky/Boeing уже подали заявки для совместного участия в проекте по созданию вертолёта новейшего поколения для нужд ВС.

Стоит сказать, что российские вертолёты «Аллигатор» и «Ночной охотник», на данный момент сами по себе современные аппараты. В доработках или замене не нуждаются, более того, скорее всего, именно, их уровень и мотивирует США приступить к разработкам. Ведь западным конструктором волей-неволей, но приходится признавать Ка-52 и Ми-28Н лучшими вертолётами в мире.