SIG Sauer поставит армии США оружие, способное пробить любую броню

Сегодня, 14:00

Компания представила прототипы винтовки и ручного пулемета нового поколения.

Определились победители в тендере армии США NGSW (Next Generation Squad Weapons) на разработку стрелкового оружия нового поколения. Одним из них стала американская компания SIG Sauer, которая уже показала, как будут выглядеть новые винтовки NGSW-R и ручные пулеметы NGSW-AR. Представленные прототипы в перспективе могут заменить карабины M4/M4A1 и пулеметы M249, стоящие на вооружении сухопутных войск США.

В соответствии с запросом армии SIG Sauer создала новое вооружение под калибр 6,8 мм. Патроны отличаются увеличенной дальностью и точностью. Их малый вес позволит снизить нагрузку на военнослужащего при транспортировке боеприпасов. Американские солдаты ожидают от нового патрона, что с его помощью им удастся пробить любой из существующих бронежилетов.

Представленный SIG Sauer проект винтовки NGSW-R отличается свободно плавающей усиленной ствольной накладкой, боковой рукояткой перезаряжания, складным прикладом и глушителем. Сверхлегкий пулемет NGSW-AR от SIG Sauer использует быстросъемные сменные магазины и оснащен удлиненной планкой Пикаттини для установки дополнительного оборудования.

Помимо SIG Sauer свои прототипы представят компании Textron Systems и General Dynamics. Победитель тендера сорвет немалый куш: с ним будет заключен контракт на поставку не менее 250 тысяч единиц вооружения и 150 тысяч боеприпасов. И это только начало, ведь одних только карабинов M4/M16 на вооружении армии США – 1 миллион единиц.