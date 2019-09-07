Американцы пытаются саботировать разработку Су-57

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Арест влиятельного сотрудника ОДК может быть попыткой похищения российских технологий.

30 августа в аэропорту итальянского города Неаполь по обвинению властей США был задержан российский гражданин Александр Коршунов —директор по развитию бизнеса в «Объединенной двигателестроительной компании» ОДК (Госкорпорации «Ростех»), который также ранее являлся вице-президентом группы компаний «Каскол», которые специализируются на аэрокосмическом секторе, в связи с чем, обладает обширными познаниями в области космических технологий. В настоящее время ОДК «Ростех» занимается разработкой плазменного двигателя для истребителя Су-57.

Обвинения США строятся на тесной связи Коршунова с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, задержанным ФБР по подозрению в шпионаже. Обвинения, выдвинутые Коршунову, носят сугубо-поверхностный характер, и возможно, связаны с занимаемой должностью.

Во время проведения Восточного экономического форма Владимир Путин предположил, что задержание Коршунова возможно связано с конкурентной борьбой. В настоящее время в МИД ведутся переговоры по факту задержания.

По мнению военных экспертов, США пытаются своими «грязными» действиями саботировать разработку Су-57, и в скором времени может произойти резкая модернизация двигателей для американского истребителя F-35 при экстрадиции Коршунова в Вашингтон. В настоящее время, освобождение Коршунова является приоритетной задачей Москвы, с целью сохранения безопасности секретных разработок.