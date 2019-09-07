Су-25 ВКС РФ чуть не столкнулся с американским F-22 из-за «выкрутасов пилотов»

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В небе над Сирией российский штурмовик чудом избежал авиакатастрофы.

Во время сопровождения гуманитарного конвоя, который направлялся в город Эль-Меядин освобождённой провинции Дэйр-эз-Зор, российский штурмовик Су-25 ВКС РФ чуть не столкнулся с амеркианским F-22 из-за "выкрутасов пилотов". По заявлению Минобороны России, истребитель F-22 сбрасывал ракеты-ловушки дабы заставить штурмовик изменить курс.

В свою очередь пилотом Су-25 был произведён манёвр, в результате которого штурмовик приблизился к американскому истребителю на небезопасное расстояние, что едва не привело к столкновению. Возможно своими действиями российский пилот пытался заставить F-22 покинуть зону проведения операции.

Тем не менее согласно заявлению пресс-секретаря Минобороны США Эрика Пэхона, американский истребитель выполнял свою миссию по бомбардировке позиций террористов и заметив штурмовик к западу от берега реки Евфрат, где согласно договорённостям между военными ведомствами стран не должны находится российские самолёты, попытался связаться с пилотом. Однако, Су-25 то ли намеренно, то ли случайно не отвечал на сигналы радиосвязи по экстренному каналу.

По мнению подполковника ВВС США Дэмиана Пикарта, американским пилотам становится всё сложнее взаимодействовать со своими российскими коллегами, что может привести к плачевным последствиям. Ведь в случаи столкновения, детонация ракет могла похоронить под собой и гуманитарный конвой. Пикарт, также считает, что в следующий раз такие «выкрутасы» российских пилотов могут быть расценены как угроза и привести к ракетному удару.

Это не первый случай, когда российские и американские самолёты не поделили небо. Так в ноябре 2017 года чуть не столкнулись истребители Су-35 и F22.