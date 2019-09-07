Новейший танк Т-14 «Армата» откажется от необитаемой башни

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Россия пока не готова к созданию танков с полностью необитаемым модулем, уверены эксперты.

Изюминка новинки российского танкостроения Т-14 «Армата» состоит в его необитаемой башне. Целью данной конструкторской идеи было обеспечить выживаемость на поле боя для экипажа танка. К тому же, это позволило создать единую бронекапсулу, которая защитила обитаемый отсек от внешних воздействий и от размещенного на самом танке боезапаса и баков с топливом.

Но такая разработка вызвала массу проблем, которые постоянно отодвигают сроки допуска машины в производство. Первой из них стало новшество конструкции, которая и должна сделать башню необитаемой. Т-14 первый российский танк, взявший на вооружение подобную конструкцию, а значит всегда будут появляться моменты, которые следует проверять и вымерять по нескольку раз.

Второй проблемой, которую необходимо решать еще на стадии конструирования, явилась возможность выхода из строя танка в случае повреждения головного модуля, в котором по замыслу будет располагаться системы электроснабжения и передачи сигналов управления от экипажа в башню. А ведь дублирующих систем на случай выхода из рабочего состояния башни в танке не предусмотрено. Может так получиться, что во время боя, подорванная башня не даст выжившему экипажу возможности для маневров и сделает его «заложником» ситуации.

Поэтому пошли разговоры о необходимости установки на «Армату» башни от серийного танка, такого как, например Т-90М. Конечно, обычная установка не решит сразу всех проблем. Необходима тщательная подгонка всех компонентов обоих модулей. Но даже сейчас ряд возникших у танков с необитаемой башней трудностей, решаются даже на конструкторских чертежах.

Но неужели Россия, как утверждают специалисты, пока не готова к созданию машин с необитаемой башней и может отказаться от изготовления Т-14?

Скорей всего уже не откажется. Вложенные в исследования, конструкторские разработки и созданные образцы финансы, заставят разработчиков пойти до конца. Вот только какой этот конец у «Арматы» предвидится, пока неизвестно.