Израильская армия показала свой новый «перспективный» автомат ARAD

Вчера, 18:00

Израильские оружейники позаимствовали идею переняли оружия ССО у американцев.

Израильская компания IWI выпустила новую штурмовую винтовку в стиле AR, получившую название ARAD. Данное оружие несёт в себе идею универсального стрелкового комплекса для спецназа, наподобие уже производимых FN SCAR и НК433.

Идея универсальности заключается в быстросменных стволах, каждый из которых отвечает текущей тактической ситуации. В случае ARAD это стволы длинной 292 мм «для спецопераций», 368 мм «штурмовой», 419 мм стандартный и 508 мм «снайперский». Кроме того, винтовка является мультикалиберной. Основным калибром является 5,56х45 стандарта НАТО. Эксперты предполагают, что будут выпускаться также комплектующие под 6.8 Remington SPC и 6.5×55 Creedmor. Отдельно будет версия под 7,62х51, которая, предположительно по аналогии с FN SCAR, будет иметь возможность перекомплектовываться для стрельбы советскими 7.62х39.

ARAD исполнена в стиле AR-15, однако конструктивно она имеет существенные отличия. Из ресивера выступает шина, которая нависает над стволом до газового блока. Планка Пикатинни на верхнем ресивере продолжается сверху шины. К нижней части шины крепится опциональное цевьё. Газовый двигатель имеет поршень с коротким рабочим ходом, газовый блок оснащён двухпозиционным регулятором с позициями для обычной стрельбы и стрельбы с глушителем.

Из описания конструкции видно, что она вцелом повторяет конструкцию немецкой НК433, которая была создана как конкурент бельгийской FN SCAR, предполагаемой для вооружения сил специальных операций стран НАТО.