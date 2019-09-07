Нулевая эффективность: ЗРК С-300 оказался полностью бесполезен в Сирии

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Российский комплекс не смог защитить военные объекты ни от одной воздушной атаки, сообщают СМИ.

О данном утверждении было указанно в ряде средств массовой информации. Напомним, что С-300 встало на вооружение Сирии в октябре 2018 года, сразу же после сбитого российского самолета-разведчика. В произошедшем инциденте обвинили израильские ВВС, которые прикрылись Ил-20 ВКС РФ от сирийских ракет, пущенных из комплексов С-200.

Старые, еще советских времен ПВО, не смогли распознать по системе «свой-чужой» российский самолет. И поэтому было принято решение на безвозмездной основе заменить устаревшие комплексы на более новые С-300. Ракеты были установлены в западной части арабской республики, в непосредственно близости с израильской границей. Системы контролировали зоны от 50 км до 200 км сирийской территории.

За прошедшее время, указывают специалисты, США и Израиль продолжали наносить свободные удары по территория Сирии, в том числе и по контролируемой правительственными силами, на которых были размещены С-300. Но, ни одна из подобных целей даже не была атакована.

Те же специалисты утверждают, что либо данные ПВО вообще не видят самолеты и беспилотники, либо в САР так и не решились использовать свои ракетные системы.

Однако если более внимательно изучить данный вопрос, то можно увидеть, что С-300 ставились в качестве ответных мер на агрессивные полеты израильских истребителей. Данные полеты практически сразу же прекратились после развертывания российских систем на территории вблизи с Израилем. А пара совершенных налетов и не применение ракет, говорит о том, что дипломатия возымела свое действие, и официальный Израиль прислушался к доводам оппонентов. В противном случае, применение ракет против истребителей израильских ВВС грозило тяжелыми последствиями, которые с трудом бы смогли устранить дипломатические службы.

А вот то, что касается беспилотников, то С-300 не предназначен для целей подобного рода. Поэтому, данные обвинения абсолютно беспочвенны. Может стоит все-таки порадоваться, что данные ПВО так и остались незадействованны.