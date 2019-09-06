Два истребителя Су-34 столкнулись над Липецком

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Крупной катастрофы и жертв удалось избежать благодаря фантастической живучести самолётов.

5 сентября в Липецке во время выполнения учебного полета столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. В какой-то момент пилоты потеряли друг друга из виду, после чего ведущий самолет задел крылом ведомого. При попытке разойтись произошло ещё одно столкновение. В результате столкновения экипажи не пострадали, а самолеты удалось посадить. Однако сами Су-34 получили повреждения. У одного из самолётов оторвана законцовка крыла с комплексом РЭБ «Хибина», другой придётся отправлять на ремонтный завод, поскольку повреждения получили двигатель, кабина пилотов и фюзеляж.

Кто виноват в происшествии, предстоит выяснить специальной комиссии. По предварительной информации, ответственность будет возложена на лётчиков, которых могут заставить компенсировать материальный ущерб. По мнению эксперта телеграм-канала FighterBomber, настоящей катастрофы удалось избежать благодаря живучести и надёжности Су-34. Он напомнил, что в послужном списке самолета нет ни одного случая потери судна вследствие технических неполадок. И это при том, что самолёту уже почти 30 лет.

Первый полет истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил в 1990 году. До столкновения в Липецке с самолётом было связано три аварии. Одна произошла в 2015 году, когда во время посадки Су-34 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и перевернулся. Никто не пострадал, самолет отправили на ремонтный завод. В 2016 году из-за отказа парашютной системы самолёт снова выкатился за пределы ВПП, также без жертв. В январе 2019 года два Су-34 столкнулись в воздухе над Японским морем по причине условий плохой видимости. Четыре члена экипажа катапультировались, но спасти удалось лишь одного штурмана.