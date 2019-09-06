Силовые структуры РФ получат новый пистолет ПЛ-15К

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Оружие заменит устаревший пистолет Макарова, стоящий на вооружении с 1950-х годов.

Старому доброму ПМ пора на пенсию: пистолет Макарова служил верой и правдой российским спецслужбам и военным больше 50 лет! В «Концерне Калашников» решили создать достойную замену «Макарычу» и в 2017 году на форуме «Армия» представили компактную версию пистолета Лебедева — ПЛ-15К. Сообщается, что уже в 2019 году пистолет поступит в серийное производство с последующей передачей силовым структурам РФ.

Задача перед ведущим конструктором «Калашникова» стояла непростая: новый пистолет не должен был уступать надёжности и удобству легендарного ПМ. За основу были взяты модели ПЛ-14 и ПЛ-15. В модели ПЛ-15К решен основной недостаток пистолета Макарова: у него большой магазин на 14 патронов калибра 9×19 мм против 8 патронов калибра 9×18 мм у ПМ. Производитель утверждает, что мощность патрона ПЛ-15К в два раза превышает мощность патронов «Макарова».

Ствол компактной версии пистолета Лебедева укорочен до 180 мм, но при необходимости может быть заменён на удлинённый вариант. Дополнительно П-15К поддерживает установку глушителя, подствольного целеуказателя и фонарика. Вес пистолета — всего 720 г — позволяет называть его по-настоящему компактным. Он легко ложится в руку и практически незаметен в ношении.

Уже получены позитивные отзывы на новый пистолет от самих силовиков. А это дорогого стоит, учитывая приверженность многих из них бессменному ПМ. Это значит, что скоро уйдёт одна эпоха и начнется новая — эпоха ПЛ-15К.