Ливанские террористы пригрозили премьеру Израиля смертью

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«Хезболла» готова ликвидировать Нетаньяху в любой момент.

Ливанская организация «Хезболла» выложила фотографию с дрона, который заглядывает прямо в кабинет израильского премьера Биньямина (Биби) Нетаньяху, с припиской: «Не проверяйте наши возможности». Этим ливанцы как-бы намекают, что смогут устранить премьера в два счета. А завелись они после того, как Нетаньяху заявил, что готов нанести удар по позициям «Хезболлы» в Ливане, несмотря на действующие соглашения.

В копилку назревающего конфликта добавилась информация о том, что «Хезболла» перебрасывает в Иран свои старые ракеты, чтобы перековать их на модернизированные и высокоточные. Израиль об этом узнал и очень возмутился, потому что ракеты эти явно переделывают не для того, чтобы потом положить их на полку, а чтобы бомбить ими по Израилю.

Однако выпад со стороны «Хезболлы» в сторону Нетаньяху похож скорее на ребяческую выходку, чем на реальную угрозу. Ликвидация израильского премьера приведет к тому, что вооруженные силы Израиля разбомбят «Хезболлу» в Ливане. Также не исключена вероятность ввода войск и оккупации части территорий Ливана. В любом случае, убийство Биби может очень больно срикошетить в сторону самой «Хезболлы». А что касается фотографии, то тут не исключена вероятность фейка: маловероятно, что какие попало дроны могут вот так свободно заглядывать в премьерские окна. При этом стоит отметить, что пока Израиль ведет себя осторожно по отношению к «Хезболле», ведь у ливанской организации развернуты ракетные комплексы, способные дать симметричный ответ на атаку израильской авиации.