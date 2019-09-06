В Америке хотят закупить российские ЗРК С-300

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Эти системы ПВО нужны Вашингтону для испытания новых технологий.

В последнее время командование ВВС США неоднократно высказывалось о необходимости приобретения действующих макетов российских ЗРК С- 300 для тренировки пилотов ВВС.

Официальная версия покупки ВВС США макета С — 300 заключается в проведении реалистичных тренировок пилотов боевой авиации ВВС на полигоне в штате Юта, в связи с чем данные макеты должны иметь инфракрасное излучение, радиолокационную сигнатуру соответствующие реальной.

По неофициальной версии США проводится разработка дронов — камикадзе, которые будут полностью автономны, наведение на цель будет производиться согласно данным запрограммированным заранее, дрон самостоятельно будет учитывать последующую траекторию полета при обнаружении, в связи с чем больше не потребуется режим ручного управления, и отследить место запуска дрона будет практически невозможно.

По непроверенной информации украинская армия поставила США модернизированную версию радара на основе ЗРС С — 300.