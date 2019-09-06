Во французском парламенте нашли следы неонацистского заговора

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Вторая мировая для кого-то все еще не закончилась.

В бункере в Люксембургском саду в Париже, под резиденцией главы французского Сената (верхней палаты парламента) была найдена скульптура в форме головы Адольфа Гитлера, а также нацистский флаг времён Второй Мировой войны размером два на три метра.

Бункер под Малы дворцом построен в 1937 году, во время оккупации нацистами Франции это здание использовалось в качестве генерального штаба Люфтваффе западного фронта. Спикер парламента Жерар Ларше утверждает, что не знал о наличии этих предметов в бункере. Однако, следует понимать, что за 75 лет бюст и флаг не могли быть не найдены. Кто-то из парламента в любом случае о них знал. Хранились ли эти предметы как память или для кого-то война всё ещё не закончилась?

Спустя 63 года после разгрома фашистской Германии советскими войсками в Париже проводилась выставка «Парижане во время Оккупации». Она состояла из подборок фото 1942-1944 годов, сделанных в Париже. На них счастливые парижане приветствуют гитлеровских солдат, всё солнечно и спокойно.

Во время освобождения Франции союзниками было взято в плен порядка 12 тысяч французских коллаборационистов. Ещё до всяких судов французский генерал спросил командира одного из отрядов парижских перевёртышей, почему на нём немецкая форма, тот ответил вопросом, а почему на Вас американская? Очевидно, что среди французов было не мало тех, кто принял немцев не только ради сохранения жизни и комфорта, но и потому что разделяли нацистские идеи.

Напомним, что в 2018 году в Германии в рядах Бундесвера был раскрыт нацистский заговор. Более 200 заговорщиков, которые состояли из немецкого спецназа, военных бундесвера и представителей ассоциации элитных солдат Uniter, собирались уничтожить неугодных им членов правительства Германии. У нацистов были обнаружены тайники с большим количеством боеприпасов, оружия и топлива.

Не тлеет ли схожий заговор в подвале французского Сената? Нет ли среди парламентариев Франции скрытых неонацистов? Это нам покажет время.