Лучшую российскую снайперскую винтовку назвали СМИ

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Винтовки «Сумрак» уверенно стреляет на дистанции больше 2 километров.

Программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» рассказала о российском оружейнике Вячеславе Лобаеве и его новой винтовке СВЛК-14С «СУМРАК», получившей звание самой дальнобойной и, по многим показателям, самой точной отечественной снайперской винтовки.

Её эффективная дальность значительно превышает 2 км, что автоматически закрепляет за ней статус — сверхдальнобойной. Отличные баллистические показатели, при этом, достигаются не только за счет конструктивных особенностей, но также и благодаря особым сверхмощным боеприпасам, которые разгоняет пулю до гиперзвуковой скорости.

Сам конструктор считает, что проекты подобные «Сумраку», позволяют выработать технические решения, которые будут реализованы в массовом боевом оружии. И в данном случае новшества применённые в «Сумраке» стали основой для целого семейства снайперских винтовок.

Знаменитая СВД (снайперская винтовка Драгунова), уже устарела и российская армия начала медленно, но верно отставать в снайперском вооружении. Винтовки Вячеслава Лобаева позволяют это отставание прекратить.

Важной оговоркой, однако, здесь является то, что продукция Lobaev Arms ориентирована исключительно на профессионалов снайперского дела, а также отличается существенной ценой (тот же «Сумрак», например, стоит порядка 2 миллионов рублей). Это обстоятельство, скорее всего, не позволит этим винтовкам стать массовым оружием российской армии. Но, с другой стороны, для специальных подразделений они наоборот подходят как нельзя лучше и, хочется верить, что подразделения ФСБ получат их уже в обозримом будущем.

Также стоит отметить, что качество оружия, производимого компанией Вячеслава Лобаева, было признано не только в России, но и во многих странах мира, закупающих его винтовки.