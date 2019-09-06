Россия возобновляет разработку истребителя 5-го поколения МиГ-1.44

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Легендарный самолет в прямом смысле «воскресает из мертвых».

Замороженный в начале 2000-х годов проект перспективного истребителя МиГ-1.44 уже несколько лет как официально возвращен в работу. Такое заявление на авиашоу МАКС-2019 сделали представители авиастроительной корпорации МиГ, подтвердившие, что работы над истребителем повторно стартовали еще в 2015 году.

МиГ-1.44 задумывался как абсолютно прорывная разработка и содержал в себе большое количество новаторских идей, а поэтому самолет может даже сегодня представлять большой интерес для отечественных ВВС.

Однако, без ложки дегтя также не обошлось: как отмечает руководство корпорации «МиГ» - официального запроса на истребитель от Минобороны сегодня нет, как нет и стороннего финансирования. А это значит, что возобновленная в 2015 году разработка МиГ-1.44 ведется фактически вслепую и исключительно за счет собственных денег корпорации.

Факт отсутствия государственного заказа или даже запроса на подобного рода самолет ранее подтверждал и экс-гендиректор компании Сергей Коротков, подчеркивавший, что МиГ-1.44 может быть интересен прежде всего иностранным покупателям на внешнем рынке, где он будет призван заменить устаревающие советские истребители МиГ-29, имеющиеся во многих странах мира.