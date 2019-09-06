В США назвали угрозой «русские беспилотные танки»

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Пентагон пристально следит за развитием Россией беспилотных технологий.

Американское издание NullTX утверждает, что Пентагон самым пристальным образом следит за разработками России в области наземной беспилотной военной техники. Беспокойство Пентагона вполне оправдано, считает издание.

Действительно, в последнее время в РФ достигнут прорыв в этой области. Свидетельством тому является принятие на вооружение сразу целой группы боевых машин семейства «Уран».

Робот-сапёр «Уран-6» уже показал себя наилучшим образом в Сирии. С помощью этой техники российским сапёрам удалось быстро разминировать территорию исторического города Пальмира, который боевики буквально «нашпиговали» взрывными устройствами различных типов. Причём работы часто велись под обстрелами диверсионных групп террористов.

«Уран-14» – пожарный робот сыграл решающую роль в быстрой ликвидации пожаров после взрыва складов боеприпасов в Ачинске. Без него военным пришлось бы совсем туго.

Наиболее эффектно выглядит для публики «звезда» этого семейства – робот-танк «Уран-9». Он предназначен для охраны военных баз и других объектов от атак террористов. Робот способен действовать автономно, без участия оператора-человека, и самостоятельно принимать решения в ходе ведения боя.

Но вот как раз к этому роботу у экспертов много претензий. Признавая способность танка выполнять задачи по охране, эксперты «настоящим танком» его не считают. Мол, он через чур слабо вооружён и не способен ориентироваться в условиях полноценного боя, но ведь конструкторы и не ставили таких задач.

Но вот другая российская разработка, как раз и предусматривает создание полноценного робота-танка. В СМИ появились сообщения, что такие разработки ведутся на базе основного боевого танка Т-72.

«Появление такого робота способно в корне изменить все способы ведения современного сухопутного боя, – считают эксперты NullTX. – Если русские добьются своего, «русские беспилотные танки» станут настоящей угрозой».

А вот в США опоздали с началом подобных разработок, беспокоится издание. И это отставание может стать для США фатальным.