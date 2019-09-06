Турция отказалась покупать российский истребитель 5-го поколения Су-57

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В Анкаре отметили, что надеются все же «договориться» с американцами о продаже F-35.

Стало известно, что Турция отказалась от намерений заказать для нужд турецких ВВС российские истребители пятого поколения Су-57. Широко анонсированный в СМИ факт того, что Москва и Анкара согласовали на авиавыставке МАКС-2019 покупку новых «сушек», оказался, мягко говоря, неправдой. Официальная версия военных аналитиков гласит, что турки все же надеются заполучить американский F-35, так как формально Турция не была исключена из программы производства американских самолетов пятого поколения.

Вызывает улыбку и настороженность то, с какой подачей турки предлагают продать им 35-е. «Продайте, а то купим русские истребители», — говорят они американским представителям. Подобный шантаж может возыметь свое действие, потому что конкуренция на рынке вооружения становится в последние годы уже неразрывно связана с политикой. И тут американское руководство может закрыть глаза на те зигзаги, которые выделывает Эрдоган просто ради того, чтобы не потерять ключевого союзника в регионе.

Но настораживает тот момент, что Турция отказывается даже от более дешевых российских истребителей пятого поколения в пользу американских самолетов.

Возможную причину данного аспекта открыл представитель Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ВПК. Он отметил, что пока на Су-57 не поставят двигатель второго этапа, он ничем, кроме того, что дороже в обслуживании и в цене, не отличается от Су-34 и Су-35. А турки пока не исключены от производства F-35 и имеют практически полную базу по подготовке к полетам американских самолетов.

Известно, что производство нового двигателя для истребителя идет полным ходом. Запланированные испытания наверняка сделают самолет еще более маневренным. Но этот фактор сделает Су-57 намного дороже, чем он есть сейчас. Однако, конструкторы, скорей всего, предусмотрели возможность установки новых силовых установок на истребители первого потока, а данное модифицирование, даже с учетом покупки подобного самолета, будет стоить намного дешевле, чем покупка новых истребителей с новым движком. Так может Эрдоган все же просчитался в своих амбициях?