Армию России готовятся оснастить экзоскелетами и продвинутым искусственным интеллектом

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Прорывная разработка будет призвана открыть для ВС РФ «Новую Эру вооружения».

Разработка будущего отечественной армии стартовала уже в этом году. Инженеры-конструкторы из военного технополиса «Эра», расположенного в Анапе занялись созданием новейшего оружия. Это оружие должно стать непросто прототипом самолёта или танка следующего поколения, но в корне изменить принципы ведения войны. Проекты предварительно обговаривались на совещании за круглым стола, организатором которого стало НИИ «Курчатовский институт». Совещание посетил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Обговаривался широкий круг вопросов. Наиболее актуальным стало обсуждение развития таких проектов, как «Малые космические аппараты», «Оружие на новых физических принципах», «Геоинформационные платформы». Работа по всем этим направлениям уже ведётся, об этом сообщает Минобороны РФ.

Отдельное место занял вопрос о развитии в военной отрасли искусственного интеллекта, возможность его внедрения в боевую технику и применение для более точных расчётов систем вычисления ВС. Сообщается, что до конца 2019 года в «Эре» должны открыть ряд научных центров по работе с микроэлектроникой для создания ИИ.

На данный момент учёные из «Эра» уже достигли успеха. Ими была разработана импортозамещающая технология, которая будет установлена в суставы военных экзоскелетов. Отечественный образчик способен составить серьёзную конкуренцию западным аналогам. Сама технология экзоскелета нацелена на то, чтобы повысить боевые характеристики военнослужащих. Благодаря данным механизмам боец будет способен быстрее двигаться, поднимать больший весь, проходить огромные расстояния и при этом с минимальными затратами личных сил и энергии.

Успех разработки, пока ограничивается локтевыми суставами, но в дальнейшем данную технологию будет возможно внедрить и в другие части экзоскелета. Учёные из технополиса «Эра» первопроходцы данной области среди отечественных коллег. Их достижения могут, действительно, кардинально повлиять на будущее и не только вооружённых сил России, но и мира целиком.