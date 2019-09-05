Завершаются испытания двигателя «второго этапа» для Су-57

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В последующих сериях на Су-57 заменят двигатели от Су-35 на новые.

На текущий момент истребитель пятого поколения Су-57 серийно оснащается двигателем от самолёта поколения 4++ Су-35. Турбореактивный АЛ-41Ф назвали двигателем «первого этапа» для Су-57. Первый же полёт с двигателем «второго этапа» (заводское названием «изделие 30») Су-57 совершил в декабре 2017.

О новой силовой установке известно, что она более экономична в обслуживании, обладает высокой топливной эффективностью, имеет большой ресурс, позволяет самолёту развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Такой силовой агрегат даёт серьёзный прирост в наступательной способности нашей авиации. О точных характеристиках нового двигателя пока не сообщается, но эксперты уверены, что они будут впечатляющими. Ведь даже с АЛ-41Ф Су-57 способен летать до 5.8 часов, а его максимальная скорость составляет 2600 км/ч. Россия учится не только защищаться, но и бить.

Напомним, что американский истребитель-бомбардировщик F-35 имеет полётное время лишь 2,4 часа, а его максимальная скорость составляет 1930 км/ч. Ряд экспертов утверждает, что F-35 читаны на дальний бой и способны уничтожить Су-35 и Су-57 до того, как будет замечен противником. Однако, практика показала, что дальний воздушный бой малоэффективен, так как защитные системы «сушек» с лёгкостью опознают приближающиеся ракеты и нейтрализовать их. Отсюда следует, что отечественные самолёты Су-57 имеют серьёзное тактическое преимущество, а также расширяют стратегические возможности.

Директор авиационного отделения «Ростех» Анатолий Сердюков сообщает, что все работы и испытания идут по плану, первые машины Минобороны получит согласно оговорённому в контракте сроку, в конце года. Контракт на поставку истребителей Су-57 был заключен на армейском форуме «Армия-2019».