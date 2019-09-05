Концерн «Калашников» показал новый автомат для спецслужб АМБ-17

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Однако, пойдет ли оружие в производство — большой вопрос.

Производство нового автомата по идее было задумано для смены устаревшего АС «Вал» в подразделениях спецназначения. За основу АМБ-17 взяли конструкцию автомата Драгунова-МА, где монтаж всех важных элементов оставили на металлической шине. Зато нижнюю часть ствольной коробки стало возможным изготовить из полимерных материалов, которые значительно облегчили вес автомата.

Изменили многие конструкторские решения, взятые из классического АК. Например, была переделана ствольная коробка со съемной крышкой, заменив ее изделием из двух деталей. Газовый механизм с малым ходом поршня для стабильности при стрельбе. Верхняя ствольная коробка увеличена в размере для установки планки Пикатинни под оптический прицел. Регулируемый и складывающийся приклад и интегрированный прибор бесшумной стрельбы. Эти позиции делают новый «калаш» более перспективным для спецназа, чем «Вал».

Об этом и было сказано на международном военно-техническом форуме «Армия-2016», где АМБ-17 впервые был продемонстрирован на всеобщее обозрение. Автомат произвел впечатление на представителей МО РФ и они заверили, что в 2018 году АМБ-17 поступит на государственные испытания, а летом 2019 года с большей долей вероятности начнет эксплуатироваться в спецподразделениях.

Но означенное время прошло, а концерн до сих пор довольствуется тем, что показывает видеоролики со все более модернизированными образцами АМБ-17. К сожалению, дополнительной информации от военных по автомату нет. С чем это связано?

Специалисты указывают на то, что новый «калаш» еще довольно-таки «сырой» и не сможет полноценно заменить собой старый добрый «Вал». А связанно это с тем, что при автоматическом режиме стрельбы АМБ-17 дает бешеную кучность - пули просто разлетаются в разные стороны. Понятно, что бесшумные варианты данного автомата больше предназначены для одиночных выстрелов, но если уж пришло время менять «ветеранов» то хотя бы параметры должны быть у новеньких не хуже старичков. Поэтому, как указывают специалисты, АМБ-17 до сих пор находится на доработке и сроки начала эксплуатации не определенны.