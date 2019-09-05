Эксперты считают, что у России появилось климатическое оружие

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Разрушительный ураган «Дориан» первое испытание нового вида оружия РФ.

По данным канала CBS News от разрушительного урагана «Дориан2 уже пострадало более 20 млн. американцев. Впервые за многие годы, США пришлось мобилизовать так много средств армии и Национальной гвардии, что складывается ощущение, что США отражают вторжение врага. Возможно так оно и есть, утверждают эксперты. Ураган «Дориан» может быть первым применением российского климатического оружия.

О разработке такого оружия речь ведётся давно. Первыми начали заниматься его разработкой именно в США. Во время Вьетнамской войны авиация США распыляла над джунглями химические вещества, которые резко увеличили количество тропических ливней. Это привело к тому, что около 10% территории Вьетнама было смыто наводнениями.

Нынешние катастрофические дожди и страшные пожары, одновременно охватившие Сибирь, могут быть результатом применения такого оружия, считают эксперты. Эта версия прозвучала и в Госдуме. Депутат Алексей Журавлёв считает, что катаклизмы являются не результатом халатности людей или попытками «чёрных лесорубов» замести следы, а целенаправленными действиями внешнего агрессора.

Эта версия имеет право на жизнь. Известно, что США построили на Аляске комплекс HHARP, который с помощью энергетических воздействий формирует тайфуны, ураганы и прочие климатические бедствия. По неофициальным данным США, сумели перенаправить в 1969 году ураган от берегов США на Панаму. Есть информация и о том, что аномальная жара в Сочи, Чуть было не сорвавшая зимнюю олимпиаду, была создана той же климатической установкой.

Эксперты также считают, что 40 градусов мороза в Чикаго и замёрзший Ниагарский водопад, это ответное воздействие российской установки «Сура», расположенной под Нижним Новгородом.

Так-что, разрушительный ураган «Дориан» может оказаться результатом того, что у России появилось климатическое оружие, бедствия в США, это ответ на трагедию Сибири.

Если это правда, то политики получили в руки такие силы, которые могут оказаться не менее разрушительными, чем ядерное оружие. И это не очень хорошая новость для человечества.