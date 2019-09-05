К Третьей мировой войне приведет землетрясение – СМИ

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Система ядерного возмездия в любой момент уничтожит человечество из-за глупой ошибки.

В интервью изданию Breaking Defense заместитель министра обороны США Роберт Уорк высказал опасение, что российская система «Периметр» может самопроизвольно нанести ядерный удар по США.

Напомню, что система «Периметр» или «Мёртвая рука», как называют её американцы, это система так называемого «ядерного возмездия». Если все пункты управления РВСН РФ будут уничтожены, агрессор не останется безнаказанным. «Периметр» самостоятельно отдаст приказ о нанесении ответного ядерного удара.

Американский генерал высказал беспокойство, что система «Периметр» может принять колебание земли при сильном землетрясении за ядерную атаку и самостоятельно принять решение об «ответном» ядерном ударе. Получается, что обычное землетрясение приведёт мир к Третьей мировой войне.

Такая система крайне опасна и должна быть демонтирована, заявляет американский генерал.

Российский эксперт Константин Сивков считает эти опасения совершенно беспочвенными. Российская система устроена совершенно иначе. Никакие колебания земли не в состоянии привести её в действие, утверждает он. «Периметр» в постоянном режиме получает непрерывный сигнал из всех командных пунктов РВСН по всей России. И только прерывание сигналов из всех точек, явится причиной для отдачи команды на нанесение удара. Пока хоть один из командных пунктов будет «оставаться в живых», решение о ядерном возмездии будет оставаться за человеком, а не за автоматикой.

Американский генерал, высказывая беспокойство, не пожелал при этом напомнить, что система «Периметр» появилась в 1974-м, как ответ на американскую доктрину «гарантированного ядерного уничтожения». Так называемую MAD, согласно которой США планировали нанести ядерный удар первыми, чтобы лишить СССР возможности ударить в ответ.

Так как же следует понимать заявления американского генерала? Это ложь, которой пытаются «поднять волну», чтобы заставить Россию ликвидировать опасную для США систему, или вопиющее невежество? Последние события с договором по РСМД убеждают в том, что возможны оба варианта.