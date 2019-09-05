Китайский истребитель 5-го поколения J-20 скопирован с российского МиГ-1.44

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Российские разработки легли в основу новейшего самолета КНР, утверждают СМИ.

Гордость китайского авиастроения, многоцелевой истребитель 5-го поколения J-20 был во многом скопирован с российского прототипа МиГ-1.44. Такое заявления опубликовал на своих страницах еженедельник «Звезда», подводивший итоги авиашоу МАКС-2019.

Появление МиГ-1.44 действительно стало одним из самых ярких моментов всего мероприятия. По официальный информации, этот полузабытый перспективный истребитель создавался в самом начале 2000-х годов. Тогда же, по причине финансовых трудностей, проект якобы был заморожен.

В Китае, однако, данный проект вызвал большой интерес. Сегодня приобретение китайскими специалистами чертежей и технической документации для МиГ-1.44 является уже практически подтвержденным фактом. Но, по мнению некоторых специалистов, Пекин зашел куда дальше и вместе с документацией были также приобретены многие технологии.

И действительно, сравнивая облик российского самолета с китайским J-20, просто нельзя не заметить их сходства.

Интересно, что практически аналогичная история произошла ранее с другим отечественным самолетом – позднесоветским прототипом Як-144 – одной из первых отечественных машин с системой вертикального взлета. После развала СССР сохранившиеся прототипы были тщательно изучены американскими специалистами и послужили основой для создания F-35 – новейшего американского истребителя.