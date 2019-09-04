Нападавшего на росгвардейцев интерпол признал невиновным

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Интерпол прекратил розыск организатора нападения на артиллерийскую часть в Чечне.

Весной 2017 года было совершено нападение на расквартированный в Чечне артиллерийский полк Росгвардии. Восемь боевиков, вооруженных ножами и железными прутьями, убив часовых, проникли на территорию части и вступили в бой с росгвардейцами. В результате атаки погибло шесть военнослужащих. Шестеро боевиков было уничтожено.

Организацию нападения следственный комитет вменяет Али Бакаеву. Бакаев и Ибрагим Джамалов, по мнению ряда правозащитников, непосредственного участия в нападении не принимали. Джамалова быстро задержали, но Бакаеву удалось скрыться на территории Сирии. В Украине его задержали пограничники по просьбе российских правоохранительных органов, когда он пытался вылететь в страны западной Европы с семьёй. Однако вскоре отпустили, утверждая, что Бакаев преследовался без оснований, там же Бакаев попросил политического убежища.

С января 2018 года террориста разыскивал интерпол. Несмотря на наличие доказательств причастности Бакаева к ИГИЛ* (запрещённая в России организация), его розыск обжаловали, а на текущий момент прекратили, что официально подтверждает письмо секретариата Интерпола.

Некоторые политические и военные эксперты утверждают, что данный случай лишний раз косвенно доказывает причастность западных спецслужб к созданию ИГИЛ* (*запрещена в РФ).