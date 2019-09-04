США присвоили клеймо самой опасной страны не России

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Ядерный арсенал стал главной угрозой человечества, считает бывший министр обороны США.

Бывший министр обороны США Джеймс Мэтисс назвал главную угрозу человечества. Несмотря на то что Мэтисс является одним из авторов оборонной стратегии, где Россия, Китай, КНДР и Иран названы главными проблемами для безопасности США в своей книге «Call Sign Chaos: Learning to Lead» назвал главной угрозой для человечества – Пакистан.

«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю Пакистан самым опасным из-за радикализации его общества и наличия ядерного оружия», - написал в свой книге экс-министр обороны.

Бывший глава Пентагона считает, что радикализации опасаются и пакистанские военные.

Кроме того Мэтисс отметил, что в стране «размножаются» террористы и существует угроза попадания ядерного оружия в их руки.

Остро применения ядерного оружия пакистанскими военными военными стояла в феврале 2019 года во время индо-пакистанского конфликта в Кашмире. 29 августа Пакистан успешно провёл испытания ракеты малой дальности «Газнави». Ракета способна нести ядерную боеголовку на расстояния до 290 километров.

Не смотря на выход США из ДРСМД, Мэтисс призвал к контролю за вооружением и его нераспространении.