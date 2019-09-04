«Индра-2019» - Россия и Индия покажут больше, чем кино

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В декабре 2019 года пройдут совместные военно-тактические учения Индии и России.

Власти обоих государств решили развить политическое и военное сотрудничество, повторив прошлогодний опыт боевых учений «Индра». В 2019 году учения запланированы на декабрь и должны состояться также на территории Республики Индия. Напомню, что «Индра-2018» проводилась в индийском штате Уттар Прадеш. В рамках учений приняло участие всего около 500 военных, но не смотря, на скромный масштаб операция прошла успешно. Военнослужащие провели действия по ликвидации террористических бандформирований, отработали совместную логистику и тактические действия сухопутных войск.

В этом году совместные учения обещают быть более масштабными. Об этом заявила пресс-служба Военного восточного округа (ВВО). В рамках организованной конференции посвящённой «Индре-2019» было принято решения, что в предстоящих учениях примут участие сухопутные, воздушные и морские силы страны. Разрешались также вопросы по пересечению государственной границы между странами и обеспечению войск необходимой провизией.

Важно не забывать, что обстановка в Индии сейчас не самая спокойная в первую очередь это касается неразрешённого конфликта с Пакистаном. И несмотря на то, что практически все стороны (в т.ч. и третьи) заявляют о желании вести мирные переговоры, отношения между государствами становятся всё более напряжёнными. Это относится и к Китаю. В КНР официально заявили, что готовы выступать за мирное урегулирование индийско-пакистанских отношений, но здесь Поднебесная, скорее, на стороне Пакистана.

При этом Россия поддерживает Индию и как такая разница во взглядах может отразиться уже на российско-китайских отношениях и мировой политике в целом... здесь однозначного ответа быть не может.

Но смело можно утверждать, что после очередных и более масштабных учений Индра в 2019 году отношения к Индии и России у многих потенциальных противников и террористов измениться. Ведь они как минимум будут уничтожены.